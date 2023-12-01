Столичная компания произвела 110 тысяч текстильных изделий с начала года

Более 110 тысяч изделий текстильной продукции для уборки произведено столичным предприятием «Диагональ-Текстильторг» за первые девять месяцев 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания работает на московском рынке с октября 2022 года. Она выпускает протирочный материал и насадки для швабр, а также поставляет уборочный инвентарь.

«В Москве работает более 250 предприятий легкой промышленности, на которых трудоустроено свыше 10 тысяч человек. Они производят актуальные для российского рынка товары, тем самым удовлетворяя растущий спрос со стороны потребителя», – рассказал Овчинский.

Продукция компании представлена и на региональных рынках, в том числе в Новосибирской и Воронежской областях, Красноярском крае и других регионах страны.

Москва – современный мегаполис с развитым производством, в котором действует свыше четырех тысяч промплощадок. На них работают более 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, которые производят от одежды и косметики до лекарств, медоборудования и сложной техники.

Размещение промышленных площадок в Москве открывает предпринимателям доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки. Столичные предприятия могут сейчас воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, набором антикризисных инструментов.

