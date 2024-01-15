Столичная компания открыла новое направление по производству элементов мебели
Специализирующаяся на изготовлении наружной рекламы московская компания открыла новое направление по производству элементов мебели. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Компания «РЕКЛАМА-НЕКСТ», основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдает заказчику для дальнейшей сборки», - говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятие на сегодняшний день выполнило более 20 заказов. Рекламой же организация занимается более 10 лет. Рекламные вывески делают из дерева, оргстекла и других материалов. С прошлого году на предприятии запущено производство частей мебели из различных древесных плит, которые применяются для сборки мебели.
«Все работы выполняются на собственном оборудовании и под запросы заказчика. Из деревянной заготовки вырезают определенные необходимые элементы, после чего их отдают для дальнейшей сборки», - отметила гендиректор компании Дина Дерновая.
Сегодня в Москве ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, косметику, мебель, лекарства и другую продукцию.
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