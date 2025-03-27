Стоимость золота снова обновила исторический максимум

По данным на 17:49 мск, в ходе торгов цена фьючерса на драгоценный металл с поставкой в июне достигла отметки 3100,4 доллара за тройскую унцию.

Спустя несколько минут стоимость драгметалла опустилась, но незначительно - до 3096,3 доллара за унцию.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер заявил, что вкладываться в золото следует не меньше чем на год-полтора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

