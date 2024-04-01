Стоимость унции золота приблизилась к историческому рекорду в $2300

Золото дорожает на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в июне, считают эксперты.

Страны Группы двадцати в 2023 году нарастили свои золотые резервы на 213 тонн, около 16 тонн из них пришлось на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков. По итогам прошлого года золотой запас РФ увеличился до 2351 тонны, страна осталась пятой в мире по этому показателю.

Больше всего драгоценного металла в резервы приобрел Китай — 224 тонны, запас КНР вырос до 2236 тонн. Кроме того, Австралия нарастила резервы на 21 тонну (до 77,5 тонны), Индия — на 17 тонн (до 804 тонн), передает «Радиоточка НСН».

