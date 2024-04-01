Стоимость унции золота приблизилась к историческому рекорду в $2300
Стоимость унции золота приблизилась к историческому рекорду в $2300 на Чикагской товарной бирже.
Так, 1 апреля июньские контракты на поставку драгоценного металла подорожали на 2,14%, до 2,286 тысячи долларов за унцию.
Золото дорожает на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в июне, считают эксперты.
Страны Группы двадцати в 2023 году нарастили свои золотые резервы на 213 тонн, около 16 тонн из них пришлось на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков. По итогам прошлого года золотой запас РФ увеличился до 2351 тонны, страна осталась пятой в мире по этому показателю.
Больше всего драгоценного металла в резервы приобрел Китай — 224 тонны, запас КНР вырос до 2236 тонн. Кроме того, Австралия нарастила резервы на 21 тонну (до 77,5 тонны), Индия — на 17 тонн (до 804 тонн), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей
- Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
- МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
- Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru