Стоимость газа в Европе упала почти на 10% из-за фейков о «Северном потоке-2»

Европейские цены на газ снизились почти на 10% по сравнению с предыдущим днем на фоне фейков о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2". На вечер среды цены отыграли часть падения, передает ТАСС со ссылкой на данные ICE.



Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 17:32 по московскому времени оценивался в 509 долларов за тысячу кубических метров. При этом накануне торги закрылись с ценой 562 доллара, что почти на 10% больше.

Ложная информация появилась в системе европейского газотранспортного оператора Gascade. Отмечается,что оператор зафиксировал поток газа на точке выхода "Северного потока - 2" на территории ФРГ. При этом в настоящий момент Gascade демонстрирует нулевой объем прокачки газа по газопроводу.

К закрытию торгов цена выросла и достигла 537 долларов за тысячу кубометров, однако общий ценовой показатель уменьшился на 4,6% в сравнении с данными по закрытию торгов 17 августа.

