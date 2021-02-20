Стоимость биткоина впервые составила более 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина 20 февраля установила новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 15:29 мск в ходе торговой сессии биткоин стал дороже на 2,02%, есо стоимость поднялась до отметки в 57,11 тысячи долларов США.

Ранее депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества и в налоговые органы необходимо будет сообщать об операциях с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.

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