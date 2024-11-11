Стоимость биткоина впервые превысила $85 тысяч
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые преодолев отметку в $85 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
При этом цена биткоина устанавливает рекорд не в первый раз за сутки. Так, в 13:27 мск она превысила $82 тысячи, а в 18:24 мск криптовалюта подорожала почти до $83,5 тысячи.
Столь стремительный рост стоимости криптовалюты объясняется результатами президентских выборов в США, на которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
По мнению члена экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, наиболее вероятно то, что рынок увидит рекорд биткоина — $100 тысяч и даже больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начато внешнее расследование в отношении прокурора МУС Карима Хана
- В Белгородской области мужчина подорвался на мине в закрытом селе
- В Ростове-на-Дону из-за аварии на линии 10 тыс. человек остались без света
- Стоимость биткоина впервые превысила $85 тысяч
- Самолет американской Spirit Airlines обстреляли при попытке приземлиться в Гаити
- Минобороны: Российские военные уничтожили два дрона над Курской областью
- Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl могут запретить в России
- Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
- Протестующие в Белграде перекрыли центральные улицы у администрации президента
- Девушки, пошутившие о теракте у «Крокус Сити Холла», извинились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru