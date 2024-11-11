Стоимость биткоина впервые превысила $85 тысяч

При этом цена биткоина устанавливает рекорд не в первый раз за сутки. Так, в 13:27 мск она превысила $82 тысячи, а в 18:24 мск криптовалюта подорожала почти до $83,5 тысячи.

Столь стремительный рост стоимости криптовалюты объясняется результатами президентских выборов в США, на которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По мнению члена экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, наиболее вероятно то, что рынок увидит рекорд биткоина — $100 тысяч и даже больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

