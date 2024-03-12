Стоимость биткоина превысила 73 тысячи долларов и обновила рекорд
Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку в 73 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coinbase.
По данным площадки на 17:05 мск 12 марта, цена криптовалюты выросла до 73 027 долларов. По состоянию на 17:14 мск рост замедлился - биткоин подешевел до 71 785 долларов.
Ранее стоимость криптовалюты впервые поднялась выше 72 тысяч долларов - 11 марта за одну единицу предлагали 72 226 долларов.
Криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что уже в 2024 году стоимость биткоина пробьёт отметку в сто тысяч долларов.
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