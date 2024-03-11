Стоимость биткоина превысила 72 тысячи долларов

Стоимость биткоина впервые поднялась выше 72 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Бесперспективный биткоин? Эксперты спорят о судьбе криптовалюты

По данным площадки на 14:50 мск 11 марта, цена криптовалюты выросла до 72 226 долларов.

По состоянию на 15:08 мск рост замедлился и за один биткоин предлагали 71 641 рублей.

Ранее стоимость золота достигла нового исторического максимума - цена апрельского фьючерса достигла рекордных 2 153,55 доллара за тройскую унцию, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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