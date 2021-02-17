Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов, обновив исторический рекорд
Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум и превысила отметку в 51 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.
В 10:58 мск cтоимость этой криптовалюты равнялась 51 291 долларов, передает RT.
Накануне стоимость биткоина поднялась выше 50 тысяч долларов.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН объяснил, что биткоин растет по рыночной причине. Он полагает, что эта криптовалюта продолжит рост и дальше.
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