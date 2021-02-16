«Невозможно обрушить». Названа стоимость биткоина к осени
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в эфире НСН объяснил, почему биткоин растет и будет дальше расти.
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 50 тысяч долларов.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН объяснил, что биткоин растет по рыночной причине.
«Предложение ограничено, а спрос растет. Количество денег на рынке увеличивается, поскольку люди видят перспективу в использовании цифровых валют. Теперь это навсегда. Этого только наш Центробанк не замечает, продолжая рассказывать сказки, что это МММ», - посетовал Припачкин.
По его мнению, биткоин продолжит дорожать.
«Я ожидаю подорожания до 100 тысяч долларов биткоина к осени. Когда я давал прогноз 30 тысяч на новый год и 50 тысяч после нового года, мне не верили. Обвала не будет. Будет коррекция, она может достигнуть существенных величин, 20-30% от курса. Но она не будет носить длительный характер. Потому что количество людей, которые хотят покупать, больше, чем тех, кто предлагает. Потому что общее количество биткоинов 21 млн. Сейчас выпущено более 19 млн. По дороге где-то пять млн за это время потеряли. На рынке 14 млн биткоинов, из них реально продаются 2-2,5 млн. Остальное куплено и положено в кубышки до лучших времен. Сейчас рынок биткоина больше инвестиционный, чем спекулятивный», - объяснил собеседник НСН.
По его словам, это тренд ближайших лет. «Новое предложение обеспечивают только майнеры, которые тоже предпочитают не продавать, а придерживать. Биткоин занял место эквивалента обмена остальных криптовалют между собой. Это цифровое золото», - рассказал Припачкин.
Он считает, что курс биткоина уже сложно обрушить. «Биткоин могла обрушить общая атака. Но эти времена прошли, когда рынок можно было «покачать» небольшим количеством денег. А сейчас рынок за триллион долларов. Чтобы его обрушить, нужны сотни миллиардов. Это мало кому возможно», - заключил эксперт.
Ранее Припачкин призвал изучить зарубежный опыт, который свидетельствует об умелом использовании криптовалюты.
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