Станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу
Платформу островного типа создадут на проектируемой станции метро «Гольяново» участка продления Арбатско-Покровской линии. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, платформа длиной 163 и шириной около 11 метров будет расположена посередине, а пути — проходить по краям.
«Тоннели на новом участке синей ветки будут однопутными», – пояснил Бочкарев.
Как отметил глава Стройкомплекса, будущая станция станет мелкозаложенной — глубина составит около 11 метров. По словам генерального директора «Мосинжпроекта» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, у «Гольяново» планируются два подземных вестибюля с лифтами для удобства маломобильных групп населения.
«В пятне застройки котлована вестибюля №2 планируется разместить также тягово-понизительную подстанцию», – подчеркнул глава АО.
В свою очередь, руководитель проектного института холдинга Рустам Черкесов, добавил, что за станцией разместятся оборотные тупики, обеспечивающие оборот, отстой и обслуживания подвижного состава. Их будут строить в открытом котловане, ограждения которого обустроят методом «стена в грунте». Отмечается, что проектирование подготовительных и основного этапов строительства нового участка синей ветки ведется. При этом проектная документация по стартовому котловану для тоннелепроходки между «Щелковской» и «Гольяново» уже проходит экспертизу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru