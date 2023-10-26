Станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу

Платформу островного типа создадут на проектируемой станции метро «Гольяново» участка продления Арбатско-Покровской линии. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, платформа длиной 163 и шириной около 11 метров будет расположена посередине, а пути — проходить по краям.

«Тоннели на новом участке синей ветки будут однопутными», – пояснил Бочкарев.

Как отметил глава Стройкомплекса, будущая станция станет мелкозаложенной — глубина составит около 11 метров. По словам генерального директора «Мосинжпроекта» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, у «Гольяново» планируются два подземных вестибюля с лифтами для удобства маломобильных групп населения.

«В пятне застройки котлована вестибюля №2 планируется разместить также тягово-понизительную подстанцию», – подчеркнул глава АО.

В свою очередь, руководитель проектного института холдинга Рустам Черкесов, добавил, что за станцией разместятся оборотные тупики, обеспечивающие оборот, отстой и обслуживания подвижного состава. Их будут строить в открытом котловане, ограждения которого обустроят методом «стена в грунте». Отмечается, что проектирование подготовительных и основного этапов строительства нового участка синей ветки ведется. При этом проектная документация по стартовому котловану для тоннелепроходки между «Щелковской» и «Гольяново» уже проходит экспертизу.

