Стало известно об отмене Ялтинского экономического форума

Ялтинский международный экономический форум отменен, мероприятие переносится на весну 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

По его словам, по согласованию с заместителем председателя кабмина РФ Маратом Хуснуллиным принято решение отменить проведение международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране.

Мероприятие было запланировано в период с 4 по 6 ноября. ЯМЭФ проводится ежегодно в Крыму с 2015 года. В 2020 году форум был отменен из-за эпидемии коронавируса.

