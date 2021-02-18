Стали известны совокупные траты россиян в интернет-магазинах
Объём интернет-торговли в России достиг 3,2 триллиона рублей в прошлом году. Это на 58,5% больше показателя 2019 года, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Речь о покупках как в отечественных, так и в зарубежных онлайн-магазинах
При этом оборот внутреннего рынка электронной коммерции почти удвоился и достиг 2,781 триллиона рублей. Согласно прогнозам, по итогам текущего года общий объем этого рынка может достичь 3,745 триллиона рублей. Из этой суммы 3,226 триллиона придется на российские интернет-магазины и маркетплейсы.
В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%. Доля 10,9% за первую половину прошлого года пока остается историческим максимумом.
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