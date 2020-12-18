Стало известно, сколько электроэнергии тратят новогодние гирлянды
Траты на электроэнергию во время новогодних праздников могут вырасти из-за использования гирлянд и прочих светящихся украшений, однако сумма будет незначительной. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосёнкина.
Эксперт пояснила, что в современных гирляндах используются светодиодные энергосберегающие лампы, которые потребляют незначительное количество электричества. По словам Сосёнкиной, гирлянда до пяти метров длиной тратит в день не более 2,7 ватт даже при непрерывном десятичасовом горении, поэтому за две недели каникул траты на электричество увеличатся менее чем на 5 рублей.
В случае использования нескольких устройств для украшения всей квартиры можно увеличить ежемесячный платеж на 15-20 рублей. По данным специалиста, это менее 0,3% от общей суммы платежа за ЖКУ. Не тратят много энергии и световые фигуры и крупные гирлянды, используемые для украшения загородных домов: превышение лимита составит около 50 рублей.
По мнению Сосёнкиной, даже самые яркие гирлянды не смогут "ударить по кошельку", поэтому их можно включать во время праздников, не боясь за свой бюджет.
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