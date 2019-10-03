США вводят пошлины на ввоз самолетов из ЕС
3 октября 201900:48
США вводят пошлины на ввоз из ЕС самолетов, а также ряда других сельскохозяйственных и промышленных товаров. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пошлина на самолеты составит 10%, на остальные товары – 25%. Список товаров, попадающих под новые пошлины, будет опубликован в ближайшее время. Отмечается, что решение обретет силу 15 октября.
Ранее ВТО одобрила применение против ЕС торговые меры на 7,5 миллиарда долларов в связи с незаконным субсидированием европейского авиастроительного концерна Airbus.
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