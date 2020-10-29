США усилили контроль за поставками товаров в Россию
США ужесточат контроль за поставками в Россию товаров, которые могут использоваться для создания систем вооружений. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального реестра США.
Отмечается, что изменения коснутся также товаров, предназначенных для Венесуэлы и Китайской Народной Республики. Нововведение вступает в силу 29 октября.
Согласно новым правилам, при выдаче лицензий на экспорт, реэкспорт или перемещение внутри страны госорганы должны будут установить, может ли данный товар быть использован в разработке, производстве, обслуживании, ремонте или работе российских, китайских или венесуэльских систем вооружений.
Принимать решение о выдаче документов будет Бюро промышленности и безопасности США совместно с другими государственными ведомствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru