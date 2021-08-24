США примут форум АТЭС в 2023 году
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году примут США. Об этом сообщила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом по Индо-Тихоокеанскому региону.
«Мы предложили принять в 2023 году форум АТЭС. Вместе с нашими партнерами в Азии и Латинской Америке у нас продолжительный путь для построения экономически процветающих регионов», — цитирует Харрис ТАСС.
Вице-президент отметила, что Вашингтон вынесет на рассмотрение форума проблемы изменения климата, а также инвестиции в чистую энергетику.
В июле текущего года лидеры стран АТЭС по инициативе председательствующей Новой Зеландии провели экстренный онлайн-саммит в закрытом формате, напоминает РИА ФАН.
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