США примут форум АТЭС в 2023 году

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году примут США. Об этом сообщила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом по Индо-Тихоокеанскому региону.

«Мы предложили принять в 2023 году форум АТЭС. Вместе с нашими партнерами в Азии и Латинской Америке у нас продолжительный путь для построения экономически процветающих регионов», — цитирует Харрис ТАСС.

Вице-президент отметила, что Вашингтон вынесет на рассмотрение форума проблемы изменения климата, а также инвестиции в чистую энергетику.

В июле текущего года лидеры стран АТЭС по инициативе председательствующей Новой Зеландии провели экстренный онлайн-саммит в закрытом формате, напоминает РИА ФАН.

