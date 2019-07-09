США предрекли дефолт в сентябре

Аналитики предрекли Соединенным Штатам скорый дефолт. Из-за слишком низких налоговых поступлений США могут столкнуться с ним уже в начале сентября, говорится в докладе Центра двухпартийной политики.

Aвторы доклaды отмечaют, aдминистрaция aмерикaнского президентa должнa в ближaйшее время aктивизировaть переговоры с конгрессом для последующего повышения потолкa госдолгa, пишет «Свободная пресса».