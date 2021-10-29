США подтвердили рыночный статус экономики РФ

Министерство торговли США подтвердило рыночный статус экономики РФ после расследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития США.



Минторг инициировал расследование в августе в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.



Согласно ведомству США, итоги расследования показали, что нет достаточных оснований для отзыва статуса РФ как страны с рыночной экономикой. В МЭР отметили, что такое решение является положительным для российских экспортеров.

Рыночный статус был получен Россией от Минторга США в 2002 году.