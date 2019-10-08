США и Япония подписали торговое соглашение
8 октября 201900:55
В США состоялось подписание американо-японского соглашения о торговле. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, Трамп заявил, что этот договор упростит доступ фермеров США на японский рынок. В свою очередь, США отменят пошлины на некоторые японские товары, поставляемые в Штаты.
По словам Трампа, страны уже ведут переговоры над новыми положениями заключенного договора.
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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:СшаЯпонияСоглашение
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