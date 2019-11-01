США и Китай договорились по ключевым положениям торговой сделки

Отмечается, что окончательные договоренности были достигнуты по итогам телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

По данным агентства, время подписания соглашения пока не установлено, в связи с отказом Чили проводить саммит АТЭС, где и планировалось заключение сделки между США и Китаем. Тем не менее Белом доме заявили, что рассчитывают на подписание документов в намеченный срок, пишет агентство.

Ранее в эфире НСН независимый эксперт, экономист Андрей Суздальцев объяснил, за счёт чего США удалось добиться таких успехов. По его словам, немалую роль в этом сыграл Китай.

