США и Китай договорились по ключевым положениям торговой сделки
Ключевые пункты торговой сделки между Соединенными штатами Америки и Китаем согласованы. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что окончательные договоренности были достигнуты по итогам телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.
По данным агентства, время подписания соглашения пока не установлено, в связи с отказом Чили проводить саммит АТЭС, где и планировалось заключение сделки между США и Китаем. Тем не менее Белом доме заявили, что рассчитывают на подписание документов в намеченный срок, пишет агентство.
Ранее в эфире НСН независимый эксперт, экономист Андрей Суздальцев объяснил, за счёт чего США удалось добиться таких успехов. По его словам, немалую роль в этом сыграл Китай.
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