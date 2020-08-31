Сроки сдачи жилья в России сдвинулись на месяцы
Сроки ввода жилья в России из-за коронавируса в 75 регионах страны сдвинулись на два-три месяца вперёд. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передаёт РИА Новости.
По его словам, сейчас ведомство активно работает с регионами, чтобы «нагнать объёмы». Итоговый объём ввода жилья ожидается на уровне прошлого года.
Как ранее сообщали в компании «Дом.РФ», из-за пандемии коронавируса российские застройщики перенесли ввод в эксплуатацию примерно шестой части строящегося в стране жилья.
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