Специалисты ведущего предприятия по микроэлектронике обучат молодых сотрудников

Корпоративный университет резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала этого года пополнился 132 наставниками из числа сотрудников. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что через систему наставничества проходят молодые специалисты, а также новые работники предприятия. По словам Овчинского, резидентам ОЭЗ нужны узкоспециализированные технические кадры. Так, более 80 высокотехнологичных рабочих мест открыл завод «Микрон» в первом квартале года.

Таким образом, в рамках обучения в корпоративном университете наставники поделятся знаниями о современных производствах, а также опытом и наработками. В университете компании есть свыше 300 специальных программ подготовки.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что завод является лидером российской отрасли микроэлектроники. Он напомнил, что в прошлом году предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В свою очередь руководитель корпоративного университета АО «Микрон» Елена Горбачева сообщила, что для адаптации новых сотрудников создан курс подготовки по технологии производства микроэлектронных изделий. В первом квартале этого года на внутреннее обучение заявлено уже 120 работников, добавила она.