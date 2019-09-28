S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B".
Как пишет Интерфакс, такому решению способствовали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, ускорение роста и сокращение дефицита бюджета. Отмечается, что прогноз по рейтингам стабильный.
Краткосрочные рейтинги страны агентство подтвердило на уровне "B".
Standard & Poor’s (S&P) — дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков. Компания принадлежит к тройке самых влиятельных международных рейтинговых агентств.
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