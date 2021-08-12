S&P: Москва потратит все денежные запасы до конца года
Москва может израсходовать все денежные резервы до конца года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P).
«Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — подчеркнули в S&P.
Эксперты уточнили, что резервы столицы состоят из порядка 440 млрд рублей собственных средств, а также около 500 млрд рублей средств бюджетных учреждений города.
Согласно прогнозам, в оставшиеся месяцы 2021 года Москва может потратить около половины этих средств, отмечает Ura.ru. Это необходимо для поддержки повышенного уровня бюджетных расходов после использования привлеченных в нынешнем году рыночных заимствований.
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