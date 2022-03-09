Совкомбанк приостановит открытие новых валютных вкладов
С 10 марта попавший под санкции Совкомбанк временно остановит открытие новых вкладов в валюте. Об этом говорится в релизе компании.
С 9 марта по 9 сентября 2022 Центробанк России из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну ввел временный порядок операций с наличной валютой. В связи с этим средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохраняются, но гражданин может снять до $10 тысяч наличными, а остальные средства - в рублях по официальному курсу на день выдачи.
При этом отмечается, что банки в течение срока действия временного порядка не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличные в разном объеме на рубли можно будет в любое время.
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