Совкомбанк приостановит открытие новых валютных вкладов

С 9 марта по 9 сентября 2022 Центробанк России из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну ввел временный порядок операций с наличной валютой. В связи с этим средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохраняются, но гражданин может снять до $10 тысяч наличными, а остальные средства - в рублях по официальному курсу на день выдачи.

При этом отмечается, что банки в течение срока действия временного порядка не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличные в разном объеме на рубли можно будет в любое время.