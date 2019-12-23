Совфед поддержал закон о российском виноделии
Верхняя палата российского парламента проголосовала за закон о поддержке развития в России отечественного виноградарства и виноделия. Документ, в частности, определяет меры поддержки российских виноделов и защиты потребителей от контрафакта. Прописаны особые требования к сырью и материалам.
По задумке, образование отрасли виноградарства и виноделия стимулирует развитие российской экономики - за счет появления новых рабочих мест, импортозамещения и появления дополнительных доходов в бюджетах регионов.
В законе также прописано создание центральной дегустационной комиссии и специализированных комиссий виноградо-винодельческих зон. Они будут оценивать органолептические свойства продукции виноградарства и виноделия, отмечает АГН «Москва».
Среди прочего, вводятся точные определения винного фальсификата, недоброкачественной и контрафактной продукции.
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