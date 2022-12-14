Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных проектов, передает РИА Новости.

Документ освобождает от НДС в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник их финансового обеспечения - субсидия из федерального бюджета.

При вступлении в силу нормы будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.

Также сегодня Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей.

