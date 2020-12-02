Совфед одобрил продление заморозки накопительной пенсии
Совет Федерации поддержал правительственный закон о продлении заморозки накопительной составляющей пенсии, принятый ранее Госдумой. Такой режим продлён ещё на 12 месяцев - до конца 2023 года.
Заморозка была активирована 6 лет назад. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты, которые делает работодатель за своих сотрудников, направляются в страховую часть. Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Продление заморозки позволит сэкономить федеральному бюджету в 2023 году почти 670 миллиардов рублей, которые в ином случае необходимо было направить в Пенсионный фонд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru