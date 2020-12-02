Совфед одобрил дефицитный федеральный бюджет на 2021-2023 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В документе, который основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, предусмотрено медленное восстановление мировой экономики из-за пандемии коронавируса. По прогнозам, российская экономика будет расти примерно на 3% в год, инфляция не будет превышать 4%, а объём ВВП к 2023 году ожидается на уровне 132,82 триллиона рублей.

Расходы федерального бюджета в ближайшие три года будут превышать доходы: в 2021 году 21,52 триллиона рублей и 18,8 триллиона рублей, а в 2023 году - 23,67 триллиона рублей и 22,3 триллиона рублей, соответственно.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся, а расходы снизятся. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне от 2,4% ВВП в 2021 году до 1,1% ВВП в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования.

Верхний предел внутреннего госдолга установлен в районе 18-22 триллионов рублей, а внешнего госдолга - в объёме 72 - 73 миллиарда долларов. Объём Фонда национального благосостояния вырастет с 12,45 триллиона рублей в 2021 году до 12,64 триллиона рублей в 2023 году.

