Союз мукомолов РФ предупредил о пропаже с прилавков ржаного хлеба

По его словам, в 2023 году урожай ржи может снизиться до 1,8 млн тонн.

Он отметил, что в производстве на ржаную муку приходится только 10% в соотношении с пшеничной, «рожь выпала из поля зрения государственных органов».

«Ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет - я использую такой термин - псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», - заключил Свириденко.

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что хлеб может подорожать на 7-10% до конца года из-за возросшей себестоимости производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

