Союз мукомолов РФ предупредил о пропаже с прилавков ржаного хлеба
Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что ржаной хлеб может подорожать и периодически пропадать с прилавков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в 2023 году урожай ржи может снизиться до 1,8 млн тонн.
Он отметил, что в производстве на ржаную муку приходится только 10% в соотношении с пшеничной, «рожь выпала из поля зрения государственных органов».
«Ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет - я использую такой термин - псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», - заключил Свириденко.
Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что хлеб может подорожать на 7-10% до конца года из-за возросшей себестоимости производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ вывели из-под села Работино отказавшуюся воевать 47-ю бригаду
- Минсельхоз заявил о достаточном количестве в РФ ржаной муки
- Булыкин: Бека-Бека будет тяжело в карьере после попытки самоубийства
- Песков отказался уточнять, обсуждал ли Путин с Кадыровым избиение Журавеля
- «Hyundai и Kia»: Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
- Ялта приняла 1,5 млн туристов с начала 2023 года
- Союз мукомолов РФ предупредил о пропаже с прилавков ржаного хлеба
- Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам
- Слуцкий призвал запретить вывоз нефти из РФ в недружественные страны
- Путин: Товарооборот РФ и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru