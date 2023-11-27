Социокультурный кластер появится в Пресненском районе Москвы
Социокультурное пространство создадут в рамках реорганизации территории бывшей промзоны в Пресненском районе Москвы, где располагался завод Мамонтова. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, на площадке 4,5 га появятся как восемь жилых корпусов, так и объекты социальной и культурной инфраструктуры.
«Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами», — подчеркнул Бочкарев.
Вся территория кластера станет пешеходной. В центре будет создана площадь с амфитеатром для лекций, концертов, выставок, гастрономических фестивалей. Объекты входят в состав многофункционального ЖК Lucky на Звенигородском шоссе, девелопер проекта — компания Vesper.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитектурный проект комплекса сочетает современные здания и отреставрированную застройку начала XX века.
«Исторические здания образуют кластер, где расположено все самое важное для качественной жизни и всестороннего развития», — подчеркнул Кузнецов.
Отдельное место в кластере занимает Кибердом — мультифункциональное пространство, спроектированное для быстрой трансформации под разнообразные события и задачи. Как отметил главный архитектор, здесь открыты кафе, постоянная и временная экспозиции, фиджитал-киберполигон в формате шоу.
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