Собянин заявил о решении создать в Москве федеральный центр беспилотных авиасистем

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации.

Сообщается, что в рамах соглашения было принято решение о создании федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево».

По словам Собянина, в гражданском направлении беспилотники все больше занимают экономические ниши, это может дать толчок развитию беспилотного транспорта и авиационных систем.

Также на базе центра будет действовать авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала.

