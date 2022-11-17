Собянин заявил о решении создать в Москве федеральный центр беспилотных авиасистем
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации.
Сообщается, что в рамах соглашения было принято решение о создании федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево».
По словам Собянина, в гражданском направлении беспилотники все больше занимают экономические ниши, это может дать толчок развитию беспилотного транспорта и авиационных систем.
Также на базе центра будет действовать авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала.
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