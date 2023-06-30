Собянин: Восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов
Восемь компаний Москвы стали победителями в конкурсе перспективных российских брендов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, конкурс прошел впервые в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Всего было подано около 5 тысяч заявок, победителями стали 32 бренда из 21 региона.
«Четверть победителей - восемь компаний - из Москвы. Наши компании первые в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии"», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин указал, что четыре компании-победителя являются участниками программы столичного правительства по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». Инициатива была запущена в сентябре 2022 года, с этой недели к ней смогут присоединиться как индивидуальные предприниматели и ООО, так и самозанятые.
Как отметил градоначальник, среди победителей конкурса компания VR Concept, создавшая отечественную многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в VR; один из мировых лидеров в области производства высокотехнологичной одежды и снаряжения для экстремального спорта, туризма, путешествий и активного отдыха BASK; разработчик ультрасовременной компьютерной мебели VMMGAME.
Кроме того, в число победителей вошли производитель натуральной ореховой пасты Natty’s, один из крупнейших в РФ промышленных производителей отрасли интерактивного оборудования NexTouch, разработчик ПО для анализа и структурирования данных и управления роботами PIX Robotics, производитель адаптивной одежды для детей с особенностями развития Be easy kid, бренды парфюмерной воды и ароматов для дома BIBLIOTEKA AROMATOV и Fragrance Community.
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