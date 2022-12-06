Собянин включил еще шесть стартовых площадок в Программу реновации
Власти Москвы подобрали шесть новых стартовых площадок в разных районах столицы для программы реновации жилфонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях.
«Подобрали шесть новых стартовых площадок в Восточном Измайлово, Басманном, Даниловском, Нижегородском районах и в поселении Первомайское. В новостройки переселятся жильцы 27 старых пятиэтажек», - написал градоначальник.
Как отметил Собянин, со старта проекта реновации в столице прошло чуть больше пяти лет. За это время сдано в эксплуатацию 3 млн кв. м современного жилья, почти 82 тысячи москвичей уже отметили новоселье.
«Переехали в своем же районе, в благоустроенные квартиры с отделкой. Рядом все знакомо: школы, детские сады, поликлиники и парки. Сейчас строим и проектируем еще 393 дома», — указал мэр.
Собянин добавил, что участниками программы реновации стали около миллиона москвичей.
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