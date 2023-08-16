Собянин: В СВАО построили уже 37 домов по программе реновации
Более 86 тысяч горожан переедут в новостройки по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что переезд ожидает 86,5 тысячи москвичей.
«Первый этап переселения в округе выполнили на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Так, в Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 горожан, в Лианозово – 286, в Марьиной Роще – 518, в Отрадном – 285, в Ярославском – 193, а в Северном Медведково – 200.
Всего в Северо-Восточном административном округе Москвы построили 37 домов. Продолжается возведение и проектирование 49 зданий — более 800 тысяч квадратных метров жилья.
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