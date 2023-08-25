Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера
Московский квантовый кластер создадут в «Сколково» к концу 2024 года, власти столицы выделят грант на его строительство. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ожидается, что в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий, 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство.
«Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Общий объем инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей. Финансирование со ставкой 3% предоставят по механизму льготного инвестиционного кредитования через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
Москва — крупнейший в России центр разработки и внедрения квантовых технологий. В городе расположены ведущие профильные научные центры и предприятия, запущен ряд научно-технологических акселераторов. Столица уже реализовала множество пилотных проектов в сфере квантовых технологий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Heineken продал свои активы в России за 1 евро
- «Коммерсантъ»: Минцифры ужесточит условия включения российского ПО в реестр
- ФСБ: Украина вербует россиян для поджогов через объявления о быстром заработке
- «Известия»: Производители захотели чаще пересматривать цены из-за курса рубля
- Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности
- Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара
- СМИ: Премьеру второй части «Дюны» перенесли из-за забастовки в Голливуде
- Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры
- Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
- Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru