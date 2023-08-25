Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Московский квантовый кластер создадут в «Сколково» к концу 2024 года, власти столицы выделят грант на его строительство. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий, 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство.

«Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Общий объем инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей. Финансирование со ставкой 3% предоставят по механизму льготного инвестиционного кредитования через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Москва — крупнейший в России центр разработки и внедрения квантовых технологий. В городе расположены ведущие профильные научные центры и предприятия, запущен ряд научно-технологических акселераторов. Столица уже реализовала множество пилотных проектов в сфере квантовых технологий.

