Собянин: В Москве за 10 лет к единому стандарту комфорта привели более 24 тыс дворов
Более 24 тысяч дворов Москвы привели к единому стандарту комфорта за 10 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в городских дворах обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение. Теперь обновление этих территорий продолжают с учетом просьб жителей.
«В одном микрорайоне москвичам нужны удобные дорожки к станциям и школам, в другом - дополнительные площадки для воркаута. В этом году запланировали работы во всех округах», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Так, одним из самых крупных проектов на северо-востоке столицы станет благоустройство квартала вдоль ул. Северодвинская. Здесь приведут в порядок семь дворов, обновят детские и спортивные площадки, заменят асфальт, оборудуют зоны отдыха. Кроме того, на ул. Челюскинская появятся игровые комплексы и турники для воркаута.
В районе Сокол на севере столицы обновят две дворовые территории в границах ул. Алабяна и Панфилова, приведут в порядок четыре детские площадки, одну с тренажерами, одну — для игры в футбол и баскетбол.
На западе Москвы во дворах на ул. Кременчугская и Кутузовском проспекте разделят пространства на функциональные зоны: для малышей, детей постарше и взрослых. На площадках заменят покрытия, установят новое игровое и спортивное оборудование, отремонтируют пешеходные дорожки. Кроме того, в Зеленограде будет продолжено благоустройство дворов в Савелках и Старом Крюково.
Всего в 2023 году планируется благоустроить более 1,6 тысячи дворовых территорий.
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