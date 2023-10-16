Собянин: В Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Модернизация системы здравоохранения Москвы продолжается, с начала года в столице достроили семнадцать объектов здравоохранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, еще 10 объектов будут возведены за счет инвесторов.

В частности, в Москве уже построили флагманский центр клинической больницы №15 имени Филатова, детский стационар больницы в Коммунарке, подстанцию скорой медицинской помощи в Южном Бутове. Кроме того, в Южнопортовом районе создали патологоанатомический корпус ГКБ №13, а в разных районах столицы возвели восемь поликлиник.

