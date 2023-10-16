Собянин: В Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения
Модернизация системы здравоохранения Москвы продолжается, с начала года в столице достроили семнадцать объектов здравоохранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, еще 10 объектов будут возведены за счет инвесторов.
В частности, в Москве уже построили флагманский центр клинической больницы №15 имени Филатова, детский стационар больницы в Коммунарке, подстанцию скорой медицинской помощи в Южном Бутове. Кроме того, в Южнопортовом районе создали патологоанатомический корпус ГКБ №13, а в разных районах столицы возвели восемь поликлиник.
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