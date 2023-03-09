Собянин: В Москве создадут 4 сервисных центра эксплуатации коммунальной автотехники
Четыре центра обслуживания коммунальной техники появятся в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, ежедневно чистоту и порядок в Москве поддерживают тысячи единиц коммунальной техники, и важно следить за ее исправностью.
«Проведем конкурс на сервисное обслуживание. Контракт будет офсетным - победитель возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории Москвы четыре сервисных центра для коммунальной техники», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
При этом правительство столицы гарантирует закупки услуг по сервисному обслуживанию на следующие 10 лет. Власти уже заключили шесть офсетных контрактов на производство лекарств, медицинских изделий, детского питания с общим объемом закупки 84,4 млрд рублей.
Москва планирует заключить еще не менее десяти таких контрактов на производство лекарств, медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта, а также другой продукции.
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