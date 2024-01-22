Собянин: В Москве реорганизуют 2,7 тысячи га бывших промзон и нежилых территорий
Число проектов комплексного развития территорий в 2023 году увеличилось до 228. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тыс. га.
«Мы постепенно приводим их в порядок: строим новые комфортные кварталы с социальными объектами, деловыми центрами и производствами», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Неиспользуемые, фактически заброшенные территории становятся привлекательными для девелоперов и предпринимателей. Реализация проектов КРТ позволит городу получить дополнительно не менее 675 тысяч рабочих мест.
Собянин добавил, что в столице планируется построить свыше 23 млн кв. м жилья, в том числе не менее 5,2 млн – в рамках программы реновации, а также для других нужд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru