Собянин: В Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это и сбалансирует экономику, и даст стимул дополнительному развитию районов», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что уже более 150 проектов общей площадью 2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации, их градостроительный потенциал — 35 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 8 млн - промышленной застройки, 17 млн — общественно-деловой, 10 млн — жилой.

Как отметил Собянин, благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детских садов, 13 медучреждений. Кроме того, будет озеленено около 320 га земли.

В программу планируется дополнительно вовлечь участки общей площадью около 1,7 тыс. га, и количество проектов увеличится до 470. Также в Москве выставлены на торги права на комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий (ул. Кусковская, вл. 12; Дегунино - Лихоборы; Алтуфьевское шоссе; Владыкино).

Программа КРТ действует в столице с 2020 года. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают современную городскую среду с инфраструктурой — жильем, соцобъектами и рабочими местами.

