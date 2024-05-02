Собянин: В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог
Свыше 35 километров дорог построят в ТиНАО в текущем году, в частности, в округе появится дорога Мамыри-Пенино-Шарапово и будут обновлены улично-дорожные сети Троицка, поселения Мосрентген, Коммунарки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первая очередь автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово — дублера Калужского и Киевского шоссе — станет самым масштабным объектом. Также в планах властей завершение двух этапов обновления улично-дорожной сети Троицка.
«Сделаем дополнительные выезды на Калужское шоссе, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге города», — написал Собянин.
При этом в поселении Мосрентген введут около 8 км новых и реконструированных дорог, магистральную улицу, прямой съезд с дублера МКАД, дополнительные выезды на Калужское шоссе, транспортную развязку. Также власти намерены обустроить удобные выезды из жилых кварталов.
Кроме того, обновление ожидает часть дорог в Коммунарке. Здесь введут реконструируемую часть трассы от Калужского шоссе через Бачурино до магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru