Собянин: В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Свыше 35 километров дорог построят в ТиНАО в текущем году, в частности, в округе появится дорога Мамыри-Пенино-Шарапово и будут обновлены улично-дорожные сети Троицка, поселения Мосрентген, Коммунарки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первая очередь автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово — дублера Калужского и Киевского шоссе — станет самым масштабным объектом. Также в планах властей завершение двух этапов обновления улично-дорожной сети Троицка.

«Сделаем дополнительные выезды на Калужское шоссе, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге города», — написал Собянин.

При этом в поселении Мосрентген введут около 8 км новых и реконструированных дорог, магистральную улицу, прямой съезд с дублера МКАД, дополнительные выезды на Калужское шоссе, транспортную развязку. Также власти намерены обустроить удобные выезды из жилых кварталов.

Кроме того, обновление ожидает часть дорог в Коммунарке. Здесь введут реконструируемую часть трассы от Калужского шоссе через Бачурино до магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

