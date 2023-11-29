Собянин: В ближайшие несколько лет в Москве построят семь автомобильных мостов

В Москве в ближайшие годы построят 14 новых мостов: семь автомобильных и семь пешеходных. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с 2012 года были капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки. По словам Собянина, в 2023 году текущий ремонт был проведен на девяти сооружениях, капитальный – на двух, заменены деформированные швы на 34.

Мэр также рассказал, что недавно отремонтировали мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы «Измайлово». Кроме того, заканчивается капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе города.

На данный момент идет реставрация моста имени 1905 года, часть работ уже закончена. Мэр подчеркнул, что за 12 лет в Москве был возведен 31 автомобильный мост.

