Собянин: В ближайшие несколько лет в Москве построят семь автомобильных мостов
В Москве в ближайшие годы построят 14 новых мостов: семь автомобильных и семь пешеходных. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 2012 года были капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки. По словам Собянина, в 2023 году текущий ремонт был проведен на девяти сооружениях, капитальный – на двух, заменены деформированные швы на 34.
Мэр также рассказал, что недавно отремонтировали мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы «Измайлово». Кроме того, заканчивается капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе города.
На данный момент идет реставрация моста имени 1905 года, часть работ уже закончена. Мэр подчеркнул, что за 12 лет в Москве был возведен 31 автомобильный мост.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru