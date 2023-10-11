Собянин: В 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета
Проект бюджета на 2024–2026 годы сформировали в Москве, половину расходов направят на социальную сферу города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия», — указал градоначальник.
Собянин добавил, что 44% расходов составит бюджет развития: строительство и реконструкция метро, больниц, школ, других городских объектов, покупка нового оборудования. Кроме того, в столице увеличат пособия и выплаты пожилым, семьям с детьми, инвалидам, минимальный размер пенсии с доплатой от города составит 24,5 тысячи рублей. Также Москва продолжит оказывать комплексную адресную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
Как отметил Собянин, крупнейшей программой города останется «Столичное здравоохранение», в рамках которой москвичам предоставляют бесплатные лекарства, высокотехнологичную медпомощь, проводится реконструкция и строительство больниц и поликлиник. Планируется запустить новую программу обновления школ Москвы, ускорить в два раза реализацию программы реновации.
«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», – добавил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru