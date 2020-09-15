Собянин увеличил число якорных резидентов технопарка «Отрадное»

Мэр российской столицы Сергей Собянин присвоил инновационной компании EKF статус якорного резидента технопарка «Отрадное». Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы. Такой статус даёт право на получение налоговых льгот.

EKF – отечественный производитель электротехнического оборудования. В портфеле компании - полный спектр устройств для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения для повышения энергоэффективности в различных отраслях.

Ещё одна из специализаций – разработка софта (программного обеспечения) и аппаратуры для собственной системы «Умный дом», которая позволят удалённо управлять энергосистемой и контролировать её параметры.

Оборудование, произведённое EKF, применяется при воплощении в жизнь проектов крупнейших российских энергетических, транспортных и девелоперских компаний. Кроме того, продукция предприятия востребована в рамках выполнения программы реновации жилья в столице.

