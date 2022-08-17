Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии бывших промзон «Грайвороново» и «Варшавское шоссе». Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Реорганизуемая территория «Грайвороново» площадью 4,26 га расположена в районе Текстильщики, сейчас здесь находятся склады. Планируется, что на территории бывшей промзоны построят сбалансированные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, в том числе магазинами, банками, кафе и ресторанами. В новые дома переедут горожане, участвующие в программе реновации. Как ожидается, в результате реализации проекта будет создано 1,1 тысячи рабочих мест. Реорганизацию будет проводить Московский фонд реновации жилой застройки, предполагается, что на это потребуется более 12 млрд рублей инвестиций.

Также планируется реорганизовать территорию «Варшавское шоссе» площадью 24,43 га в Нагорном районе на юге Москвы, которую занимают склады и асфальтобетонный завод. Здесь построят общественно-деловые и другие объекты, в том числе инновационные центры, гостиницу, офисы, магазины, банки. В результате реализации проекта будет создано более 12 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составляет 57,5 млрд рублей.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промзон объединяет программа «Индустриальные кварталы». В нее включены перспективные для развития земельные участки общей площадью порядка 2 тысяч га, которые не используются по целевому назначению.

