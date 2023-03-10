Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке «Яуза»

Велопешеходный мост, который свяжет Леоновскую рощу и Свибловские пруды, будет построен в парке «Яуза». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он пройдет вдоль берега реки под мостами МСД и МЦК. Тут будут пешеходная, беговая и велосипедные дорожки», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, наземный переход появится на улице Вильгельма Пика. Отмечается, что длина моста через Яузу составит 185 м, ширина пешеходной и беговой дорожек — 4 м, велодорожки – 3 м.

Как напомнил Собянин, с 2016 года в Москве идет поэтапное благоустройство территории в поймах Яузы и Чермянки. Девять участков будущего парка общей площадью 223,8 га уже приведены в порядок. В текущем году запланированы работы вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда, благоустройство вдоль ул. Сельскохозяйственная и парка «Ростокинский акведук». Завершить его намерены в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинСтроительствоМосква
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