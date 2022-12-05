Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокино. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Ранее правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 82,93 га в районе Ростокино. Мэр подписал соответствующее постановление.

Проектируемая территория расположена между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, ул. Вильгельма Пика и парком «Яуза». Большую часть площади занимают устаревшие объекты промышленно-производственного и коммунально-складского назначения.

На территории планируется строительство современного жилого квартала, в том числе для переселения москвичей по программе реновации. Общая площадь застройки составит свыше 525 тыс. кв. м, включая 453,5 тыс. кв. м жилья, школу на 1 тыс. учеников и детский сад на 350 детей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и торговый центр.

«Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе ул. Докукина, 1-го проезда Леонова, а также продление Проектируемого проезда №911, строительство новых улиц, проездов и пешеходного перехода через СВХ и пути МЦК, организацию парковочного пространства», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры запланировано создание сети коммуникаций, строительство распределительно-трансформаторного пункта и восьми встроенных трансформаторных подстанций.

Реализация проекта планировки нового квартала позволит создать комфортные условия для проживания более 7 тысяч человек, а также 1,4 тысячи рабочих мест.

